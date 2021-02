Torre Annunziata, crescono i contagi: 50 tamponi positivi nelle ultime 24 ore (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna sopra il 18% il rapporto tra tamponi effettuati e soggetti positivi al Covid-19 a Torre Annunziata. Ad annunciarlo è il sindaco Vincenzo Ascione, che ha fatto sapere come nelle ultime 24 ore siano stati cinquanta i nuovi casi di contagio a fronte dei 274 tamponi processati. Al contempo sono stati registrati anche 47 guarigioni. Il rapporto tamponi/positivi si attesta dunque al 18,24%. Sale e si attesta a quota 888 il numero di cittadini attualmente positivi, undici dei quali risultano ricoverati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna sopra il 18% il rapporto traeffettuati e soggettial Covid-19 a. Ad annunciarlo è il sindaco Vincenzo Ascione, che ha fatto sapere come24 ore siano stati cinquanta i nuovi casi dio a fronte dei 274processati. Al contempo sono stati registrati anche 47 guarigioni. Il rapportosi attesta dunque al 18,24%. Sale e si attesta a quota 888 il numero di cittadini attualmente, undici dei quali risultano ricoverati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Tar Campania ha rigettato l'istanza di ricorso, presentata di un gruppo di genitori, contro l'ordinanza del sindaco di Torre Annunziata VIncenzo Ascione che prevede la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado fino a martedì 16 febbraio. Le note difensive da parte del comune di Torre Annunziata sono state ...

'Dopo un anno di inattività è stato fantastico'. E' felice più che mai Irma Testa dopo la medaglia d'oro conquistata alla 65esima Edizione del Torneo Internazionle Bocksai Istvan Memorial , che si è ...

Per la prima volta il tribunale amministrativo dà ragione al sindaco sulla base dei dati dei contagi forniti dalla Regione ai Comuni: in 7 giorni una crescita di 5,5 volte maggiore rispetto alla media ...

La Corte d’Appello di Napoli I° sez. penale, con rigetto dell’appello proposto dalla difesa, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata – n.

