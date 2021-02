Tornare a crescere senza pesare sul debito L'uomo di Bankitalia per centrare l'obiettivo (Di sabato 13 febbraio 2021) Il direttore generale Daniele Franco, vicinissimo al premier, punterà su investimenti e taglio della pressione fiscale. Con Giovannini e Giorgetti forma una squadra di 'Draghi boys' per gestire la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Il direttore generale Daniele Franco, vicinissimo al premier, punterà su investimenti e taglio della pressione fiscale. Con Giovannini e Giorgetti forma una squadra di 'Draghi boys' per gestire la ...

giustinik59 : @carloemme50 Buongiorno Carlo. Perché dovremmo vergognarci? Abbiamo una persona preparata e apprezzata ovunque come… - Marilyna2121 : @italiana__doc @_evocation_ @LegaSalvini @matteosalvinimi Si certo una liberazione,ma x tornare a crescere bisogna… - Desmondo90 : La situazione secondo me è questa. Ora potete prenderli in giro quanto volete. Potete arrabbiarvi con loro. Perché… - sluca_2490 : I #ministri proposti da #ForzaItalia indicano come non ci sia stata una rigenerazione del partito in questi anni. C… - testadicazxo : Una mia amica fa 18 anni domani e ho appena smesso di piangere non voglio crescere fatemi tornare in primo liceo -