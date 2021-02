Torino | Nicola sorride dopo il Genoa | ' Siamo sulla strada giusta'

(Di sabato 13 febbraio 2021)- Lo 0 - 0 maturato contro ilè per Davide, tecnico del, un buon risultato, come spiega a Sky Sport: "Io credo nei miei ragazzi, e se lo fanno anche loro abbiamo più ...

- Lo 0 - 0 maturato contro il Genoa è per Davide, tecnico del, un buon risultato, come spiega a Sky Sport: "Io credo nei miei ragazzi, e se lo fanno anche loro abbiamo più possibilità di raggiungere l'obiettivo. A livello di singoli ...Commenta per primo Davide, allenatore del, parla a Sky Sport dopo il pari contro il Genoa : 'Io credo in questi ragazzi e se lo fanno anche loro c'è più possibilità di raggiungere l'obiettivo. Questa squadra ...Dopo il pari con il genoa arrivano anche le parole di Salvatore Sirigu: "C'è un po' di frustrazione perché arrivavamo da un periodo positivo, con una carica mentale e ..."E’ stata una partita molto combattuta, lottata fino in fondo da parte di due squadre che si sono annullate a vicenda e si vede nelle occasioni prodotte. Per noi era importante ...