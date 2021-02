Torino, Nicola: «Importante trovare equilibrio ma dobbiamo migliorare» (Di sabato 13 febbraio 2021) Quarto pareggio consecutivo per Davide Nicola da quando è diventato allenatore del Torino. La sua analisi della partita con il Genoa Il tecnico del Torino Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 dei granata contro il Genoa. Queste le sue parole raccolte da ToroNews. PRESTAZIONE – «E’ stata una partita molto combattuta, lottata fino in fondo da parte di due squadre che si sono annullate a vicenda e si vede nelle occasioni prodotte. Per noi era Importante trovare equilibrio nella fase di non possesso e da questo punto di vista sono soddisfatto» RISULTATO – «Oggi abbiamo giocato contro la squadra più in forma del campionato, che sta subendo pochissimi gol. Riuscire a fare risultato è Importante, non è un mistero che noi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Quarto pareggio consecutivo per Davideda quando è diventato allenatore del. La sua analisi della partita con il Genoa Il tecnico delDavideha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 dei granata contro il Genoa. Queste le sue parole raccolte da ToroNews. PRESTAZIONE – «E’ stata una partita molto combattuta, lottata fino in fondo da parte di due squadre che si sono annullate a vicenda e si vede nelle occasioni prodotte. Per noi eranella fase di non possesso e da questo punto di vista sono soddisfatto» RISULTATO – «Oggi abbiamo giocato contro la squadra più in forma del campionato, che sta subendo pochissimi gol. Riuscire a fare risultato è, non è un mistero che noi ...

