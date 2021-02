Torino, Nicola: “Abbiamo dato battaglia al Genoa. Non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo. Sanabria…” (Di sabato 13 febbraio 2021) L'allenatore del Torino mister Davide Nicola analizza ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Genoa di Ballardini: "Quella di oggi è stata una partita combattuta, noi e il Genoa ci siamo annullati a vicenda. Era importante essere equilibrati, sono soddisfatto perchè ho visto dei passi in avanti. Siamo sulla strada giusta, vorremo sempre vincere ma dobbiamo tenere conto che Abbiamo davanti anche gli avversari. Oggi avevamo davanti una delle squadre più in forma del campionato, riuscire a fare risultato era molto importante, non dobbiamo mai perdere di vista il nostro obiettivo che è quello di salvarci. Sanabria? Crediamo anche in lui, ma non voglio soffermarmi su chi c'era in campo o meno. Potevamo sfruttare meglio ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) L'allenatore delmister Davideanalizza ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro ildi Ballardini: "Quella di oggi è stata una partita combattuta, noi e ilci siamo annullati a vicenda. Era importante essere equilibrati, sono soddisfatto perchè ho visto dei passi in avanti. Siamo sulla strada giusta, vorremo sempre vincere matenere conto chedavanti anche gli avversari. Oggi avevamo davanti una delle squadre più in forma del campionato, riuscire a fare risultato era molto importante, nonmaidiil nostro obiettivo che è quello di salvarci. Sanabria? Crediamo anche in lui, ma non voglio soffermarmi su chi c'era in campo o meno. Potevamo sfruttare meglio ...

