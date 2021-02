Torino Genoa | solo panchina per Bonazzoli | il riscatto si allontana

(Di sabato 13 febbraio 2021) Federico, attaccante del, è rimasto innella sfida contro il: la Sampdoria vedersi il suoTermina con un pareggio e poche emozioni la sfida di campionato tra. Quattro punti in altrettante partite il bottino del neo allenatore Davide Nicola dopo l’esonero di Marco Giampaolo.per Federico, che stenta ad rientrare tra le prime scelte dell’ex tecnico die Crotone. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24 Il centravanti di proprietà della Sampdoria vedersi sempre di più ilfissato a 8 milioni di euro tra i granata e la società ...

LPincia : RT @MassyGrifo: Torino-Genoa 0-0 (primo tempo). Primo tempo particolarmente nervoso per il Grifone (Criscito e Rovella ammoniti) un solo ti… - vincenzino613 : @1926_cri L'unica cosa che non si capisce è perchè esiste stasera poi esistono Lazio, Spezia, Torino, Verona e Genoa - pianetagenoa : RT @andresalis: #TorinoGenoa buon punto. Torino grammo, fallosi e simulatori aiutati da un arbitro casalingo. Genoa sfortunato nel palo. @p… - zazoomblog : Poche emozioni all’Olimpico: Torino-Genoa finisce senza reti - #Poche #emozioni #all’Olimpico: - statodelsud : Serie A, Torino-Genoa 0-0: video, gol e highlights della partita -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Genoa

Federico Bonazzoli, attaccante del, è rimasto in panchina nella sfida contro il: la Sampdoria vede allontanarsi il suo ...- Lo 0 - 0 maturato contro ilè per Davide Nicola , tecnico del, un buon risultato, come spiega a Sky Sport: "Io credo nei miei ragazzi, e se lo fanno anche loro abbiamo più ...Murru SV. Linetty SV. PAGELLE GENOA. Redazione Voti Fantamagazine: le pagelle Genoa. Perin 6 – Sempre pronto nel mantenere alta l’attenzione della difesa Mandragora 5.5 – Tanta legna in mezzo al campo ...Un pareggio 0-0 tra Torino e Genoa che non serve ai granata che hanno bisogno di invertire la rotta e trovare la vittoria, che in casa è ancora una chimera. Il commento dello scrittore e tifoso ...