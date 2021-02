Torino-Genoa 0-0, poche emozioni e tanta attenzione (Di sabato 13 febbraio 2021) Finisce senza reti la sfida fra Torino e Genoa. Per i granata quinto pareggio consecutivo (quarto con il nuovo tecnico Davide Nicola) e sale a 17 punti (+2 momentaneo sulla zona retrocessione), gli uomini di Ballardini si fermano dopo tre vittorie: 25 punti e l'undicesima posizione. Torino schierato da Nicola con il classico 3-5-2. C’è solo una novità rispetto al 3-3 imposto all’Atalanta: gioca Ansaldi e non Murru sulla sinistra. Davanti accanto a Belotti c’è Zaza. Verdi parte dalla panchina, confermato il centrocampo con Mandragora in regia e la difesa dove c’è Nkoulou. Ballardini, privo dello squalificato Badelj sostituito con Rovella nel trio difensivo, inserisce Masiello al posto di Goldaniga. Non cambia per il resto l’undici titolare. In attacco Destro-Pandev, agli esterni Zappacosta e Czyborra. Al 7' colpo di testa di Destro su ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 13 febbraio 2021) Finisce senza reti la sfida fra. Per i granata quinto pareggio consecutivo (quarto con il nuovo tecnico Davide Nicola) e sale a 17 punti (+2 momentaneo sulla zona retrocessione), gli uomini di Ballardini si fermano dopo tre vittorie: 25 punti e l'undicesima posizione.schierato da Nicola con il classico 3-5-2. C’è solo una novità rispetto al 3-3 imposto all’Atalanta: gioca Ansaldi e non Murru sulla sinistra. Davanti accanto a Belotti c’è Zaza. Verdi parte dalla panchina, confermato il centrocampo con Mandragora in regia e la difesa dove c’è Nkoulou. Ballardini, privo dello squalificato Badelj sostituito con Rovella nel trio difensivo, inserisce Masiello al posto di Goldaniga. Non cambia per il resto l’undici titolare. In attacco Destro-Pandev, agli esterni Zappacosta e Czyborra. Al 7' colpo di testa di Destro su ...

