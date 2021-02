Torino – Bardonecchia, maxi tamponamento: 2 morti, decine di feriti (Di sabato 13 febbraio 2021) Grave incidente stradale sull’autostrada 32 . Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel corso della mattinata lungo l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in direzione Bardonecchia. Drammatico il bilancio dello schianto, un maxi tamponamento dovuto alla neve caduta abbondante nelle ore precedenti al disastro. Leggi anche –> Zona L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 febbraio 2021) Grave incidente stradale sull’autostrada 32 . Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel corso della mattinata lungo l’autostrada A32, in direzione. Drammatico il bilancio dello schianto, undovuto alla neve caduta abbondante nelle ore precedenti al disastro. Leggi anche –> Zona L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

