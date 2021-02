Tommaso Zorzi vuole abbandonare il GF Vip: autori bloccano la porta – VIDEO (Di sabato 13 febbraio 2021) L’uscita di scena dal GF Vip di Maria Teresa Ruta ha lasciato tutti di stucco. Evidentemente neanche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando (quest’ultima credeva addirittura che l'”amica” fosse arrivata in finale) si aspettavano un’eliminazione così eclatante. Qualcuno nella Casa ha perfino attribuito alla coppia una parte di responsabilità per l’accaduto. Tommaso Zorzi minaccia di abbandonare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 13 febbraio 2021) L’uscita di scena dal GF Vip di Maria Teresa Ruta ha lasciato tutti di stucco. Evidentemente neanchee Stefania Orlando (quest’ultima credeva addirittura che l'”amica” fosse arrivata in finale) si aspettavano un’eliminazione così eclatante. Qualcuno nella Casa ha perfino attribuito alla coppia una parte di responsabilità per l’accaduto.minaccia di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

