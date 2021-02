Tommaso Zorzi tenta di lasciare la casa del GfVip, ma davanti la porta Rossa succede qualcosa di inaspettato (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli equilibri nella casa sono sempre molto tesi e seppur a decretare, alla fine, la permanenza nella casa di Cinecittà ci pensa il pubblico con la sua decisione finale al televoto, pare che le uscite talvolta vengono fatte pesare sui concorrenti. Nella serata del 12 febbraio l’uscita di Maria Teresa Ruta dalla casa del Gf ha incrementato i già precari equilibri all’interno della casa, molti concorrenti tra cui Dayne Mello ha fatto pesare l’uscita della concorrente a Tommaso Zorzi, reo di aver nominato la Ruta verso il televoto e a Stefania Orlando accusandola di non essere stata una buona amica. Foto: Screenshot via grandefratello.mediaset.it L’argomento di amicizie presunte e avvicinamenti tattici ha fatto scattare una vera e propria lite tra Giulia Salemi e Tommaso ... Leggi su virali.video (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli equilibri nellasono sempre molto tesi e seppur a decretare, alla fine, la permanenza nelladi Cinecittà ci pensa il pubblico con la sua decisione finale al televoto, pare che le uscite talvolta vengono fatte pesare sui concorrenti. Nella serata del 12 febbraio l’uscita di Maria Teresa Ruta dalladel Gf ha incrementato i già precari equilibri all’interno della, molti concorrenti tra cui Dayne Mello ha fatto pesare l’uscita della concorrente a, reo di aver nominato la Ruta verso il televoto e a Stefania Orlando accusandola di non essere stata una buona amica. Foto: Screenshot via grandefratello.mediaset.it L’argomento di amicizie presunte e avvicinamenti tattici ha fatto scattare una vera e propria lite tra Giulia Salemi e...

