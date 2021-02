Tennis: Challenger Biella, Murray in finale affronterà Marchenko (Di sabato 13 febbraio 2021) Biella, 13 feb. (Adnkronos) - Andy Murray ha raggiunto la finale del torneo Challenger di Biella 2021 dove affronterà Illya Marchenko. L'ex numero uno del mondo dopo aver superato in due set 6-0, 7-5 il francese Mathias Bourgue, ha staccato il pass per l'ultimo atto della competizione in corso di svolgimento in Italia. Non ce la fa, invece, l'azzurro Federico Gaio, eliminato in due set dall'ucraino Marchenko che domani si giocherà il titolo con Murray. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021), 13 feb. (Adnkronos) - Andyha raggiunto ladel torneodi2021 doveIllya. L'ex numero uno del mondo dopo aver superato in due set 6-0, 7-5 il francese Mathias Bourgue, ha staccato il pass per l'ultimo atto della competizione in corso di svolgimento in Italia. Non ce la fa, invece, l'azzurro Federico Gaio, eliminato in due set dall'ucrainoche domani si giocherà il titolo con

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Challenger Tennis Como, la ripartenza con la stagione 2021 dal 26 marzo

La chiusura, come da tradizione, sarà tra agosto e settembre (con finale il 5) con il Challenger ...messa nero su bianco e la speranza è di tornare a proporre agli appassionati lariani i big del tennis,...

Tennis Como il Club di Villa Olmo prepara tre grandi eventi per un 2021 di rilancio

Tennis Como Super Next Gen Italia, il 2° torneo internazionale Senior e infine il 15° Challenger Città di Como il Tennis Como è pronto a ripartire dopo le problematiche e gli stop dovuti alla ...

Challenger Biella 1, Murray vola in finale. Gaio cede a Marchenko

