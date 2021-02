Tennis | Andy Murray raggiunge la finale al Challenger di Biella 1 2021 | sfiderà Illya Marchenko

Leggi su oasport

(Di sabato 13 febbraio 2021)si è qualificato per ladeldi1, in corso di svolgimento al PalaPajetta e che verrà seguito, la prossima settimana, da un secondo torneo della categoria. Lo scozzese, che da lunedì paradossalmente non sarà testa di serie, ma in quest’occasione è il numero 1 del seeding, ha sconfitto il francese Mathias Bourgue per 6-0 7-5 in semi. L’ex numero 1 del mondo, dopo aver dominato il primo set con un eloquente 6-0, nel secondo ha avuto qualche difficoltà in più: dopo aver preso il break di vantaggio sul 3-3, lo ha subito restituito, fronteggiando anche un set point sul 4-5. Cancellata questa chance,è andato a prendersi 11 degli ultimi 13 punti. In, il nativo di Glasgow...