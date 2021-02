Tardelli | Agnelli-Conte senza classe e intelligenza | chiedano scusa agli sportivi

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 13 febbraio 2021) Marco, ex calciatore della Juventus e oggi opinionista, ha scritto su La Stampa la sua idea della lite tra Antonioe Andreadello scorso martedì.edche sono mancate martedì all’Allianz Stadium da parte di tutti gli attori coinvolti in questa ennesima sceneggiata sul tappeto verde. Mi piacerebbe tanto che si rivedessero, riuscendo a capire il danno che in questo modo fanno al calcio. Che per una volta avessero la forza di chiedereed allo Sport.rsi non è segno di debolezza, al contrario, di forza. Ed un grazie vorrei dedicarlo ad Andrea Pirlo per la sua pacatezza, mai sopra le righe, mai irrispettoso nei confronti dellaarbitrale, che gli ha ...