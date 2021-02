Syria | il padre della famosa cantante preso a pugni La reazione dei vip

(Di sabato 13 febbraio 2021). Larivela sul suo profilo Instagram che ilè stato picchiato selvaggiamente. I motivi dell’aggressione E’ stata laa denunciare in persona quanto è accaduto a suo, vittima di una feroce aggressione fisica. Elio Cipri (nome d’arte di Luciano Cipressi), è il direttore artistico di Radio Italia Anni ‘60. L'articolo proviene da YesLife.it.

MediasetTgcom24 : Il padre di Syria picchiato: aveva chiesto di indossare la mascherina in un bar #syria - LaCroix240816 : RT @romatoday: 'Mio padre picchiato a Roma. Aveva chiesto di indossare la mascherina': la denuncia della cantante Syria - Notiziedi_it : Roma, chiede di indossare la mascherina: aggredito il padre della cantante Syria - Vivien_00 : Roma, chiede di indossare la mascherina: aggredito il padre della cantante Syria - radiosintony : -

Ultime Notizie dalla rete : Syria padre

La cantanteha denunciato, tramite il suo account Instagram ufficiale, l'aggressione subita dal, a Roma., il racconto dell'aggressione subita dalLuciano Cipressi ,della cantantee conosciuto con lo pseudonimo di Elio Cipri , è stato assalito nel bar Vanni a Roma. ...Aggredito e picchiato al bar per aver chiesto di indossare la mascherina. E' quanto accaduto a Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri, direttore artistico di Radio Italia edella cantante. E' stata proprioa raccontare l'episodio su Instagram, dove ha anche pubblicato la foto delcon il volto tumefatto.Attraverso Instagram Stories, Syria ha raccontato della disavventura di cui è stato protagonista il suo papà: cos'è successo esattamente.Syria: "Hanno picchiato selvaggiamente mio padre" da un uomo che stazionava davanti l’esercizio senza mascherina non si conosce bene la dinamica.