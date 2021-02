Superenalotto, vincite da 100 mila euro dimenticate: ecco in quali città! (Di sabato 13 febbraio 2021) Ogni giorno le estrazioni del Superenalotto consegnano agli italiani tantissimi soldi. Accade però, anche se non molto spesso, che le persone possano anche dimenticare di ritirare i premi o perdere le proprie bollette giocate. E’ successo infatti in provincia di Venezia, a Quarto D’Altino. Durante il concorso numero 134 sono stati ben 100 i premi da 100 mila euro assegnati grazie all’iniziativa “Natale 100×100”. Incredibilmente però vi sono addirittura quattordici premi non riscossi. Con molta probabilità le persone non sanno nemmeno di avere vinto ed è il caso proprio di quanto sta accadendo anche a Vicenza. I vincitori che hanno già ritirato il premio sono 63 ed il più giovane ha 27 anni. Il più anziano invece, è un pensionato di 75 anni. Diverse sono invece le tipologie delle professioni dei vincitori: dall’impiegato ... Leggi su android-news.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) Ogni giorno le estrazioni delconsegnano agli italiani tantissimi soldi. Accade però, anche se non molto spesso, che le persone possano anche dimenticare di ritirare i premi o perdere le proprie bollette giocate. E’ successo infatti in provincia di Venezia, a Quarto D’Altino. Durante il concorso numero 134 sono stati ben 100 i premi da 100assegnati grazie all’iniziativa “Natale 100×100”. Incredibilmente però vi sono addirittura quattordici premi non riscossi. Con molta probabilità le persone non sanno nemmeno di avere vinto ed è il caso proprio di quanto sta accadendo anche a Vicenza. I vincitori che hanno già ritirato il premio sono 63 ed il più giovane ha 27 anni. Il più anziano invece, è un pensionato di 75 anni. Diverse sono invece le tipologie delle professioni dei vincitori: dall’impiegato ...

