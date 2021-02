Stella Rossa-Milan, Europa League: programma, orario, tv, dove vederla (Di sabato 13 febbraio 2021) Stella Rossa-Milan, Europa League: è il momento di riprendere il cammino europeo e per farlo, nella seconda competizione continentale per importanza, si riparte dei sedicesimi di finale dell’annata 2020/2021. Da una parte i serbi di Dejan Stankovi?, vecchia conoscenza del calcio italiano (con un passato a forti tinte interiste), dall’altra i rossoneri di Stefano Pioli, in un confronto che si preannuncia molto acceso: chi la spunterà? Il primo atto della sfida che si giocherà su 180? è in programma al mitico Marakana di Belgrado. Stella Rossa-Milan, partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020-2021, sarà visibile, giovedì 18 febbraio dalle ore 18.55, in diretta tv su Sky ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021): è il momento di riprendere il cammino europeo e per farlo, nella seconda competizione continentale per importanza, si riparte dei sedicesimi di finale dell’annata 2020/2021. Da una parte i serbi di Dejan Stankovi?, vecchia conoscenza del calcio italiano (con un passato a forti tinte interiste), dall’altra i rossoneri di Stefano Pioli, in un confronto che si preannuncia molto acceso: chi la spunterà? Il primo atto della sfida che si giocherà su 180? è inal mitico Marakana di Belgrado., partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale dell’2020-2021, sarà visibile, giovedì 18 febbraio dalle ore 18.55, in diretta tv su Sky ...

