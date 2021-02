Stefano Patuanelli, da Trieste il nuovo ministro dell’Agricoltura (Di sabato 13 febbraio 2021) Stefano Patuanelli 47 anni, tre figli, laureato in ingegneria, e’ nato a Trieste, dove nel 2005 e’ stato tra i primi ad animare il gruppo Beppe Grillo, Patuanelli, è da sempre fedelissimo di Di Maio e rappresenta l’area moderata dei 5 Stelle. È stato consigliere e tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste dal 2009 al 2011. Entra in Parlamento con le elezioni del marzo 2018, eletto senatore nella circoscrizione Friuli- Venezia Giulia per poi venire nominato il Presidente del gruppo MoVimento 5 Stelle a Palazzo Madama.Con il Governo Conte è stato capogruppo a Palazzo Madama. Arriva Mise nel 2019 al posto di Di Maio. Il 13 febbraio 2021 ha firmato per diventare ministro dell’Agricoltura nel governo Draghi. Leggi su udine20 (Di sabato 13 febbraio 2021)47 anni, tre figli, laureato in ingegneria, e’ nato a, dove nel 2005 e’ stato tra i primi ad animare il gruppo Beppe Grillo,, è da sempre fedelissimo di Di Maio e rappresenta l’area moderata dei 5 Stelle. È stato consigliere e tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia didal 2009 al 2011. Entra in Parlamento con le elezioni del marzo 2018, eletto senatore nella circoscrizione Friuli- Venezia Giulia per poi venire nominato il Presidente del gruppo MoVimento 5 Stelle a Palazzo Madama.Con il Governo Conte è stato capogruppo a Palazzo Madama. Arriva Mise nel 2019 al posto di Di Maio. Il 13 febbraio 2021 ha firmato per diventarenel governo Draghi.

you_trend : ?? Ministro dello sviluppo economico: Giancarlo Giorgetti ?? Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestal… - GianpieroCalzol : RT @paolodecastro: Auguri di buon lavoro a Stefano Patuanelli lo aspettano molte sfide impegnative in Italia come in Europa! Noi a Bruxelle… - danielelepido : 3. Anagrammi di governo (Repubblica, Stefano Bartezzaghi) Luigi di Maio = Gioia di lumi Federico d'Inca = Accordi i… - Laura66669668 : RT @paolodecastro: Auguri di buon lavoro a Stefano Patuanelli lo aspettano molte sfide impegnative in Italia come in Europa! Noi a Bruxelle… - Mariang47614228 : RT @dantegiumanini: Ne ho preso uno a caso Ma cosa azz. C’entra uno laureato in ingegneria a fare il ministro dell’agricoltura ??? E prima… -