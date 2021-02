Stefania Orlando critica Dayane, che alle sue spalle sbotta: “Lei ha un rapporto malato con Tommaso, una malattia” (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo aver passato due settimane a dire di tutto su Rosalinda, Dayane Mello è tornata sui suoi passi e adesso le Rosmello si sono riunite. Stesso discorso con Giulia Salemi, per settimane l’ha fatta nera (facendola piangere) e da 2/3 giorni sono bff. Nel mirino della bella brasiliana adesso c’è la povera Stefania Orlando. Stamani mentre parlava con Zenga, la Mello ha detto che Tommaso Zorzi e Stefania hanno un rapporto malato. “Quella donna si è messa vicino a Tommaso. Tutte le persone che hanno cercato di creare un legame con Tommaso, non ci sono riusciti. Lei non è stata mai espansiva di lasciar entrare altri con lui. Sai cos’è una relazione malata?! Sembra una malattia tutto ciò. A me sembra una roba allucinante. Lei ... Leggi su biccy (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo aver passato due settimane a dire di tutto su Rosalinda,Mello è tornata sui suoi passi e adesso le Rosmello si sono riunite. Stesso discorso con Giulia Salemi, per settimane l’ha fatta nera (facendola piangere) e da 2/3 giorni sono bff. Nel mirino della bella brasiliana adesso c’è la povera. Stamani mentre parlava con Zenga, la Mello ha detto cheZorzi ehanno un. “Quella donna si è messa vicino a. Tutte le persone che hanno cercato di creare un legame con, non ci sono riusciti. Lei non è stata mai espansiva di lasciar entrare altri con lui. Sai cos’è una relazione malata?! Sembra unatutto ciò. A me sembra una roba allucinante. Lei ...

GrandeFratello : Stefania e Dayane si scontrano: “Quindi tu puoi riavvicinarti a Giulia e io non posso avvicinarmi a Samantha?” ??… - fanpage : #Gfvip, tutti pazzi per il papà di Stefania Orlando - mariros88228708 : RT @Angi1601Ng: Aereo per Stefania Orlando - Elisa00970936 : RT @S46264895: #tzvip In un mondo di DM e GS siate degli amici come Stefania Orlando. Sei speciale Stefy ?? - AlessiofFratini : @sissssina Lei sarebbe una Stefania Orlando con la Giugulare della Brandi ???? -