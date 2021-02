(Di sabato 13 febbraio 2021), loonline di, è sempre stato un punto di riferimento per i giocatori PC fin dal suo lancio ufficiale e, nel corso degli anni, non ha fatto altro che diventare sempre più grande ed imponente. Con l'introduzione di servizi comeGreenlight eDirect, loha aperto i propri cancelli anche alle produzioni indipendenti e amatoriali, aumentando a dismisura la propria libreria,ai ben più famosi AAA. Oggi, possiamo certificare il raggiungimento di unimportante: escludendo i DLC e i software,può orare ben50.000 giochi presenti nel proprio catalogo. Potete verificare il numero voi stessi a questo indirizzo Leggi altro...

Eurogamer_it : #Steam raggiunge un nuovo e incredibile traguardo, lo store Valve ora vanta ben oltre 50.000 titoli. - PCGamingit : Steam raggiunge i 26 milioni di giocatori in contemporanea - - GamingTalker : Steam raggiunge i 26.4 milioni di utenti attivi in contemporanea, nuovo record -

Ultime Notizie dalla rete : Steam raggiunge

ItaliaSmartphoneReview

... e un nuovo comparto fotografico cherisultati mai visti finora su uno smartphone , ...99' ) Samsung Galaxy A71 - 299,00' Forno a microonde Whirlpool MWP 337 SB - Dual Crisp, Dual- 187,...... debutta oggi in Europa sui principali sistemi, Nintendo Switch , PC Windows (solo tramite) ... che però può essere utilizzata solo nel momento in cui il Tactic Levelil suo massimo di ...Steam si conferma come lo store PC più grande in assoluto: il negozio di Valve possiede ben oltre 50.000 titoli, esclusi i DLC e i software.Kunos Simulazioni e Digital Bros annunciano la cifra record di 100 milioni di euro in vendite per Assetto Corsa, gioco di simulazione d'auto.