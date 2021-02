Stati Uniti | Senato assolve Trump dall’impeachment dopo l’attacco al Congresso

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ildegliha assolto l’ormai ex presidente Donalddall’accusa di impeachment relativa alaldello scorso 6 gennaio. Una notizia che era nell’aria ma che adesso è anche ufficiale: l’accusa avrebbe avuto bisogno di 67 voti per condannare, ma invece i voti a favore sono57 mentre i contrari sono43. SportFace.

Washington, 13 febbraio 2021 - Donald Trump è stato assolto nel secondo processo di impeachment contro di lui, il primo tenuto contro un ex presidente degli. Il Senato ha votato a favore dell'assoluzione dell'ex presidente, messo sotto accusa dalla Camera per aver istigato l'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. Ma per condannare il ...L'ex presidente degliDonald Trump è stato assolto nel processo per Impeachment al Senato. Articolo in aggiornamento .