Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 13 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) oggi sabato 13 febbraio ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli Sport Invernali. Fari puntati sui Mondiali di sci alpino a Cortina con la discesa libera femminile che assegnerà le medaglie e le azzurre che, senza l’infortunata Sofia Goggia, vorranno farsi valere. Di scena anche la terza prova cronometrata della discesa maschile, con Dominik Paris che vorrà fare bene dopo l’ottimo quinto posto nel superG mondiale. Proseguono i Mondiali di biathlon sulle nevi di Pokljuka (Slovenia). oggi è in programma la sprint femminile e la compagine tricolore guidata da Dorothea Wierer aspira a conquistare il podio. Da osservare con attenzione i Mondiali di bob e skeleton ad Altenberg (Germania) , e la rassegna iridata del Freestyle a Idre Fjäll, senza dimenticarci della competizione ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021)sabato 13ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli. Fari puntati sui Mondiali di sci alpino a Cortina con la discesa libera femminile che assegnerà le medaglie e le azzurre che, senza l’infortunata Sofia Ga, vorranno farsi valere. Di scena anche la terza prova cronometrata della discesa maschile, con Dominik Paris che vorrà fare bene dopo l’ottimo quinto posto nel superG mondiale. Proseguono i Mondiali di biathlon sulle nevi di Pokljuka (Slovenia).è in programma la sprint femminile e la compagine tricolore guidata da Dorothea Wierer aspira a conquistare il podio. Da osservare con attenzione i Mondiali di bob e skeleton ad Altenberg (Germania) , e la rassegna iridata del Freestyle a Idre Fjäll, senza dimenticarci della competizione ...

