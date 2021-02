Spezia | nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

(Di sabato 13 febbraio 2021) Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, loha comunicato le nomine per ilCdA. Questa la nota ufficiale: “La SocietàCalcio Srlcomunica sul proprio sito ufficiale di avereundinelle persone di: Stefano Chisoli – Presidente Philip Raymond Platek Jr. – Vicepresidente Amanda Marie Platek – Consigliere Caroline Aurora Platek – Consigliere Robert Michael Platek – Consigliere Nishant Tella – Amministratore Delegato Nicolò Peri – Amministratore Delegato Un sincero ringraziamento va ai consiglieri uscenti per la serietà, la professionalità e la diligenza con cui hanno portato avanti l’incarico a loro affidato”, è infine il saluto formale dei nuovi Aquilotti ai vecchi rappresentanti del ...

Commenta per primo Lo Spezia ha nominato il nuovo Consiglio d'Amministrazione. Questo l'organigramma completo: Stefano Chisoli – Presidente Philip Raymond Platek Jr. – Vicepresidente Amanda Marie Platek – Consigliere Caroline Aurora Platek – Consigliere Robert Michael Platek – Consigliere Nishant Tella – Amministratore Delegato Nicolò Peri – Amministratore Delegato