Spezia-Milan | Pioli | “Questa è stata la nostra prima sconfitta meritata Condizioni di Rebic? Ecco come sta”

(Di domenica 14 febbraio 2021) La serata per ilsi è rivelata indigesta.Serie A,2-0: i liguri regolano i rossoneri grazie alle reti di Maggiore e Bastoni. La classifica aggiornataLacontro loarrivaun fulmine a ciel sereno, con gli addetti ai lavori che si aspettavano un allungo dei rossoneri sulla Juventus terza. Il club di via Aldo Rossi dovrà essere bravo a resettare tutto e a ripartire alla grande. Di questo si dovrà occupare Stefano, che nel post partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.Il tecnico emiliano ha ammesso disiala classica partita storta, ma è convinto che i suoi possano cancellare e ripartire subito: "Dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo. Lo ...

IsmaelBennacer : ?? Spezia Calcio - AC Milan ?? Stade Alberto-Picco ? 20h45 #ForzaMilan ???? - SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - InvictosSomos : SPEZIA 2-0 AC MILAN. GOLAZO DE SIMONE BASTONI. - positanonews : Uno straordinario Spezia affossa la capolista Milan - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Serata da favola per la squadra di Italiano ?? #SpeziaMilan | #SerieA -

Giulio Maggiore, esterno e capitano dello, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il: le sue ...Commenta per primo Alessio Romagnoli , capitano del, analizza a Dazn la sconfitta in casa dello: 'Stasera abbiamo sbagliato partita, colpa nostra. Non eravamo bravi né a pressare né a costruire. Sappiamo di aver sbagliato, da domani si ...Tonfo del Milan che perde 2-0 in casa dello Spezia, alla prima gara ufficiale dopo l'acquisizione da parte della famiglia Platek. A decidere il quarto ...Stefano Pioli, al termine del match perso contro lo Spezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Non siamo riusciti a mettere in campo una prestazione all’altezza. Gli avversari hanno fatto meglio di ...