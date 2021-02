Spezia-Milan | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di sabato 13 febbraio 2021) Terza giornata di ritorno del campionato di Serie A, ilapproccia il derby con la trasferta in Liguria contro loLa terza giornata di ritorno del campionato di Serie A vede la capolistaaffrontare in trasferta lorivelazione di questa prima metà di stagione. Partita cruciale per i rossoneri che iniziano la parte più difficile della stagione, tra derby e ritorno delle Coppe Europee saranno infatti settimane di fuoco per il Diavolo. QUI– Italiano deve ancora fare a meno di Nzola, in attacco il centravanti sarà Agudelo supportato da Verde e Gyasi. In cabina di regia Ricci, ai suoi lati agiranno Estevez e Maggiore. In difesa il pacchetto dei 4 vede Ismajli ed Erlic come centrali e Vignali e Bastoni sulle corsie laterali. QUI– Pioli scopre ...