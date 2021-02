SPAL-Empoli 1-1: pareggio al Mazza di Ferrara (Di sabato 13 febbraio 2021) SPAL-Empoli 1-1. Al Paolo Mazza di Ferrara la SPAL pareggia con la capolista Empoli nella gara valida per la 23° giornata di campionato di Serie B. Sono gli ospiti a sbloccare il match con Mancuso e vanno più volte vicino al raddoppio, ma nella ripresa Segre si procura un calcio di rigore, molto contestato, trasformato da Salvatore Esposito. Una gara sofferta per la SPAL, che stava andando incontro alla seconda sconfitta consecutiva. Un periodo non brillante per i biancazzurri che sprecano l’occasione per tornare alla vittoria, ma rimangono sempre vicini alla zona promozione diretta. Per l’Empoli, che conferma il primo posto in classifica, si tratta del terzo pareggio consecutivo, dopo quelli contro Monza e Pescara. Cos’è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021)1-1. Al Paolodilapareggia con la capolistanella gara valida per la 23° giornata di campionato di Serie B. Sono gli ospiti a sbloccare il match con Mancuso e vanno più volte vicino al raddoppio, ma nella ripresa Segre si procura un calcio di rigore, molto contestato, trasformato da Salvatore Esposito. Una gara sofferta per la, che stava andando incontro alla seconda sconfitta consecutiva. Un periodo non brillante per i biancazzurri che sprecano l’occasione per tornare alla vittoria, ma rimangono sempre vicini alla zona promozione diretta. Per l’, che conferma il primo posto in classifica, si tratta del terzoconsecutivo, dopo quelli contro Monza e Pescara. Cos’è ...

