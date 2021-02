Sorrento | La Monica avvisa il Real Aversa | “Punteremo a vincere”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – E’ stato autore del gol del prezioso pareggio conquistato dalin casa del Picerno, Giuseppe Lache commenta così: “Sono contentissimo per il gol fatto e voglio ringraziare il mio amico Cunzi per l’assist. E’ stata una grande gioia visto che è arrivato un risultato positivo su un campo difficile, ostico e fangoso. Nel finale potevamo anche”. LA CONDIZIONE: “Nel complesso stiamo bene anche se per causa della lunga pausa dovuta al Covid dovremo giocare più partite ravvicinate e il tempo per allenarsi sarà poco. Ce la metteremo sempre tutta per portare punti a casa: non vogliamo mollare”. TOUR DE FORCE: “Pensiamo gara dopo gara: la nostra testa, subito dopo il triplice fischio di mercoledì, era già rivoltata all’impegno di. ...

positanonews : Sorrento Calcio, Giuseppe La Monica protagonista del pareggio tra le #news - positanonews : Sorrento Calcio, Giuseppe La Monica protagonista del pareggio - positanonews : Decisivo La Monica, finisce 2-2 Picerno-Sorrento - sorrentocalcio : ??? Il Sorrento conquista un punto prezioso in casa del Picerno, secondo in classifica. Reti rossonere firmate da Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorrento Monica

... oltre all'ex sindaco Aliberti, anche altre persone, come la mogliePaolino, il fratello ... Nel collegio difensivo ci sono gli avvocati Silverio Sica, Giuseppe Pepe, Gregorioe Roberto ...La ripresa comincia con una nuova battaglia su un campo che è un pantano, ilcerca il pareggio e il Picerno tiene botta ma sul finale, laapprofitta di un ottimo assist di Cunzi e ...Foto di © Antonella Pace Dopo un mese esatto di stop a causa del covid-19, il Sorrento di mister Fusco è tornato in campo per recuperare la gara (12° giornata) contro il Piceno. Sul campo, al limite d ...In Giappone Monica De Gennaro ha vinto un argento mondiale e un oro in Coppa del mondo. L'assalto al podio olimpico proprio non lo vuole mancare covid o non covid.«Vedrete ...