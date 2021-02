“Sono stato trascinato in un buco nero”: il drammatico racconto di Francesco Sarcina a Verissimo (Di domenica 14 febbraio 2021) Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni, è stato intervistato a Verissimo dove senza freni ha svelato i momenti più bui della sua vita. L’invito al salotto di Silvia Toffanin anticipa l’uscita dell’autobiografia del cantante, un libro intitolato ‘Nel mezzo’ in uscita il 16 febbraio attraverso il quale Francesco Sarcina ha voluto metabolizzare i momenti più duri della sua vita. “Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e droga. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Gli abusi Sono arrivati dopo, ma questa cosa è stata una cicatrice che mi ha leso parecchio”, ha detto il cantante. “Per colpa di un’altra persona della quale ero molto innamorato, che ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 febbraio 2021), cantante delle Vibrazioni, èintervidove senza freni ha svelato i momenti più bui della sua vita. L’invito al salotto di Silvia Toffanin anticipa l’uscita dell’autobiografia del cantante, un libro intitolato ‘Nel mezzo’ in uscita il 16 febbraio attraverso il qualeha voluto metabolizzare i momenti più duri della sua vita. “nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e droga. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Gli abusiarrivati dopo, ma questa cosa è stata una cicatrice che mi ha leso parecchio”, ha detto il cantante. “Per colpa di un’altra persona della quale ero molto innamorato, che ...

