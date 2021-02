Sondaggi politici | quanto piace Mario Draghi e a chi

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nando Pagnoncelli sul Corriere oggi propone uno sulla popolarità in ascesa di. Le rilevazioni indicano a sorpresa che anche gli elettori di Fratelli d’Italia per il 64% sono favorevoli alla scelta fatta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha affidato l’incarico di presidente del Consiglio all’ex BCE. Perriguarda la durata del neonato governo, il 40% degli intervistati si augura arrivi a fine legislatura. Se però si analizzano le risposte al quesito relative agli elettori di centrodestra il feedback è meno netto. Aumenta la percentuale di chi spera che l’esecutivoduri pochi mesi, al massimo fino alla rielezione del Capo dello Stato: oggi il 62% degli italiani esprime un giudizio positivo e la differenza tra favorevoli e contrari (38%) è cresciuta ...

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Lega si conferma primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, mentre il Pd registra un lieve calo rispetto alla scorsa settimana. Giorgia Meloni è invece in te ...
Prevale il gradimento anche nell'elettorato di FdI: 64%. In una settimana saliti dell'11% i favorevoli tra i leghisti ...