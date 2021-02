Sondaggi politici elettorali | Lega ancora primo partito | Pd cala

Leggi su tpi

(Di sabato 13 febbraio 2021)oggi:, Pdsi confermanelle intenzioni di voto degli italiani, mentre il Pd registra un lieve calo rispetto alla scorsa settimana. Giorgia Meloni è invece in testa nella classifica sulla fiducia nei leader. A rilevarlo è ilo di Index-Research per Piazzapulita su La7. IlperNel dettaglio, i partiti conseguono i seguenti risultati:24,4 per cento (+0,4 per cento in una settimana), Pd 19,4 per cento (-0,2 per cento), ...