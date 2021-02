Solo Noi è il nuovo singolo di Achille Lauro prima di Sanremo: tutti i dettagli (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuovo singolo di Achille Lauro arriva così, senza preavviso e con una video anteprima che toglie il fiato. Non per le immagini in sé, nemmeno per quel poco che si può sentire. Il trapper trasformista aveva già annunciato che 1920 avrebbe chiuso per sempre un capitolo, una trilogia iniziata con 1969 e continuata con 1990. Nel frattempo ha costellato il 2020 di novità: 16 Marzo e Bam Bam Twist sono state le novità eterogenee ad ogni progetto. Da 16 Marzo, se vogliamo, possiamo ripartire per definire il nuovo singolo di Achille Lauro. Solo Noi, questo il titolo del pezzo, si presenta come un brano atmosferico, confortato da chitarre in clean che ricordano ancora una volta le grandi ballate rock italiane degli anni ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Ildiarriva così, senza preavviso e con una video anteche toglie il fiato. Non per le immagini in sé, nemmeno per quel poco che si può sentire. Il trapper trasformista aveva già annunciato che 1920 avrebbe chiuso per sempre un capitolo, una trilogia iniziata con 1969 e continuata con 1990. Nel frattempo ha costellato il 2020 di novità: 16 Marzo e Bam Bam Twist sono state le novità eterogenee ad ogni progetto. Da 16 Marzo, se vogliamo, possiamo ripartire per definire ildiNoi, questo il titolo del pezzo, si presenta come un brano atmosferico, confortato da chitarre in clean che ricordano ancora una volta le grandi ballate rock italiane degli anni ...

