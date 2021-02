Softball | Serie A1 2021 | definiti i gironi del massimo Campionato Italiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il dado è tratto. La FIBS, tramite il suo Consiglio Federale (riunitosi ovviamente in video-conferenza), ha reso noti iche andranno a comporre la prima fase dellaA1deldi, quest’anno composta da 12 squadre nel nuovo format deciso dalla federazione. Andiamo quindi a vedere come sono stati sorteggiati i due(2×6 = 12)A1Girone A: Bollate (campionesse d’Italia), Caronno, New Bollate, Saronno, Old Parma e Nuoro.Girone B: Forlì, Thunders Castellana, Collecchio, Pianoro, Sestese e Macerata. Foto: FIBS / Giuseppe Bortolan

Il Consiglio Federale della FIBS ha deliberato la composizione dei gironi per il campionato 2021 di Serie A e Serie B di baseball e softball. Nel Premiere Round " come ormai noto " è inserito il Parma Clima, che inizierà il proprio cammino il 17 aprile affrontando San Marino, Collecchio e Senago in un girone. I tre tecnici cubani Navarro, Rodriguez e Rosello assieme al presidente del gruppo Oltretorrente baseball Andrea Paini ricevuti in data odierna dallo sponsor A baseball Corrado Marvasi Anche per questa stagione il Gruppo Oltretorrente si avvarrà della preziosa collaborazione di tecnici ...