Slittino naturale | splendido uno-due azzurro nel doppio dei Mondiali di Umhausen! Pigneter Clara oro davanti ai Lambacher

OA_Sport : #Slittino naturale, splendido uno-due azzurro nel doppio dei Mondiali di Umhausen! Pigneter/Clara oro davanti ai La… - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: SLITTINO SU PISTA NATURALE: Patrick Pigneter e Florian Clara hanno vinto la Coppa del mondo di doppio - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: SLITTINO SU PISTA NATURALE: Evelyn Lanthaler ha conquistato la Coppa del mondo femminile - SMSNEWSOFFICIAL : SLITTINO SU PISTA NATURALE: Evelyn Lanthaler ha conquistato la Coppa del mondo femminile - SMSNEWSOFFICIAL : SLITTINO SU PISTA NATURALE: Patrick Pigneter e Florian Clara hanno vinto la Coppa del mondo di doppio -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino naturale

Sei vittorie in sei gare, significa dominio assoluto. Così Evelyn Lanthaler si è aggiudicata la Coppa del mondo femminile di, a punteggio pieno: 600 punti. Nell'ultima gara ha staccato anche la compagna di squadra Greta Pinggera, per tutto l'anno seconda e oggi terza, nella finalissim. Piggera è comunque ...Sei vittorie in sei gare, significa dominio assoluto. Così Evelyn Lanthaler si è aggiudicata la Coppa del mondo femminile di, a punteggio pieno: 600 punti. Nell'ultima gara ha staccato anche la compagna di squadra Greta Pinggera , per tutto l'anno seconda e oggi terza, nella finalissima. Piggera è comunque ...Continua l'apoteosi azzurra ai Campionati Mondiali 2021 di Umhausen (Austria) di slittino su pista naturale. Dopo la vittoria di Evelin Lanthaler nel singolo femminile. arriva una splendida doppietta ...Continua l'apoteosi azzurra ai Campionati Mondiali 2021 di Umhausen (Austria). Dopo la vittoria di Evelin Lanthaler nel singolo femminile. arriva una splendida doppietta nella prova di coppia. La meda ...