Slittino naturale: Italia in trionfo ai Mondiali. Oro sia per Evelin Lanthaler che per Pigneter/Clara

Subito spettacolo timbrato Italia nei Mondiali di Slittino naturale a Umhausen. Sulle nevi austriache infatti si esaltano gli azzurri che agguantano nelle prime due gare tre medaglie, delle quali due d'oro. Da grandissima favorita non poteva fallire Evelin Lanthaler: la dominatrice della Coppa del Mondo ha distrutto le avversarie con il crono di 2'28?40. Ad oltre un secondo di ritardo la russa Ekaterina Lavrenteva, mentre terza è la padrona di casa Tina Unterberger. Subito fuori dal podio le altre Italiane: quarta Daniela Mittermair, quinta Greta Pinggera, settima Nadine Staffler. Nel doppio è uno-due per il Bel Paese. Vincono i veterani Patrick Pigneter e Florian Clara con il tempo di 2'34?60 davanti ai connazionali Patrick e Matthias ...

Ultime Notizie dalla rete : Slittino naturale L'imbattibile Lanthaler si aggiudica la Coppa del Mondo

Sei vittorie in sei gare, significa dominio assoluto. Così Evelyn Lanthaler si è aggiudicata la Coppa del mondo femminile di slittino naturale, a punteggio pieno: 600 punti. Nell'ultima gara ha staccato anche la compagna di squadra Greta Pinggera, per tutto l'anno seconda e oggi terza, nella finalissim. Piggera è comunque ...

Slittino su pista naturale, Evelyn Lanthaler mostruosa: vince la Coppa del Mondo a punteggio pieno

Sei vittorie in sei gare, significa dominio assoluto. Così Evelyn Lanthaler si è aggiudicata la Coppa del mondo femminile di slittino naturale, a punteggio pieno: 600 punti. Nell'ultima gara ha staccato anche la compagna di squadra Greta Pinggera , per tutto l'anno seconda e oggi terza, nella finalissima. Piggera è comunque ...

Slittino naturale, Mondiali Umhausen 2021: Lanthaler e Pigneter/Clara d'oro, argento i Lambacher Sportface.it Slittino naturale: Italia in trionfo ai Mondiali. Oro sia per Evelin Lanthaler che per Pigneter/Clara

Subito spettacolo timbrato Italia nei Mondiali di slittino naturale a Umhausen. Sulle nevi austriache infatti si esaltano gli azzurri che agguantano nelle prime due gare tre medaglie, delle quali due ...

Slittino su pista naturale, i fenomeni azzurri non deludono: titolo mondiale per Lanthaler e Pigneter/Clara

A Umhausen è doppietta italiana nella prima giornata dei campionati del mondo: nel doppio arriva anche l'argento di Patrick e Matthias Lambacher. Domenica gran finale ...

