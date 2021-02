Simula consegna mobili al Parco Verde ma compra droga | camionista arrestato

Ultime Notizie dalla rete : Simula consegna

Tech Fanpage

PUNTI DIZONA 6 (residenti a: Li Punti - Ottava - Caniga - Predda Niedda) : Via Camboni, Li Punti - dal 06 al 09 febbraio Via, San Giovanni - dal 10 al 12 febbraio Via Diego Barori, ...... con l'ultimo lotto previsto per lanel 2022. Il Governo di Londra ha inoltre mantenuto le ... una forma del virus che non provoca malattia in risposta alla somministrazione mail primo ...Caivano (Na) – Sembrava dovesse effettuare uno scarico di arredi ed invece doveva comprare della droga. È accaduto al Parco Verde di Caivano (Napoli), dove i carabinieri hanno arrestato un camionista ...SASSARI. Duemilacinquecento firme per chiedere all’amministrazione comunale di riqualificare a misura di cittadino l’area dell’ex Gazometro, in occasione della realizzazione del centro intermodale. Le ...