Sicilia zona gialla, Musumeci: “Rt più basso d’Italia” (Di sabato 13 febbraio 2021) È ufficiale: la Sicilia passa in zona gialla dal 15 di febbraio. Così ha comunicato il presidente della regione Nello Musumeci, che ora esorta il governo: “Certezze sui ristori e nuovi protocolli sulle aperture delle attività ancora non consentite, dopo tanti sacrifici vogliamo tornare a vivere“. Musumeci si dice ottimista: “Dopo tanti sacrifici, individua un livello regionale di rischio ‘basso’: siamo la Regione con l’indice Rt più basso d’Italia!”. Attualmente, l’Rt è in discesa a 0,66. Per San Valentino, però, nessuna deroga. Così ha deciso il ministro Speranza. Musumeci commenta: “Volevamo restituire un po’ di respiro in più ai ristoratori che in queste settimane sono rimasti chiusi” spiega lo stesso ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 13 febbraio 2021) È ufficiale: lapassa indal 15 di febbraio. Così ha comunicato il presidente della regione Nello, che ora esorta il governo: “Certezze sui ristori e nuovi protocolli sulle aperture delle attività ancora non consentite, dopo tanti sacrifici vogliamo tornare a vivere“.si dice ottimista: “Dopo tanti sacrifici, individua un livello regionale di rischio ‘’: siamo la Regione con l’indice Rt più!”. Attualmente, l’Rt è in discesa a 0,66. Per San Valentino, però, nessuna deroga. Così ha deciso il ministro Speranza.commenta: “Volevamo restituire un po’ di respiro in più ai ristoratori che in queste settimane sono rimasti chiusi” spiega lo stesso ...

