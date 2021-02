Sicilia in zona gialla: scuole superiori in presenza al 50%. Il resto al 100%. ORDINANZA (Di sabato 13 febbraio 2021) L'ORDINANZA del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con la quale si recepisce il provvedimento nazionale per il passaggio dell'Isola in zona gialla a partire da lunedì, non apporta alcuna modifica sul fronte scolastico. Lo fa sapere la Presidenza della Regione Siciliana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 febbraio 2021) L'del presidente della Regionena, Nello Musumeci, con la quale si recepisce il provvedimento nazionale per il passaggio dell'Isola ina partire da lunedì, non apporta alcuna modifica sul fronte scolastico. Lo fa sapere la Presidenza della Regionena. L'articolo .

