Si può chiedere il contributo a fondo perduto se si è ottenuto il bonus di 600 euro? (Di sabato 13 febbraio 2021) Il contributo a fondo perduto definito con il Decreto Ristori è compatibile con il bonus da 600 euro ottenuto a marzo 2020 con il Decreto Cura Italia, lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con un interpello dell’11 febbraio 2021, numero 104. Si è esaminata l’istanza di un libero professionista che ha ottenuto il bonus da 600 euro, quello concesso subito dallo Stato per aiutare le partite Iva colpite dal calo del fatturato. Il professionista in questione aveva rinunciato al primo contributo a fondo perduto, quello previsto dal Decreto Rilanco. Invece, a seguito del calo di fatturato e intervenute difficoltà economiche, ha inviato richiesta per il nuovo contributo ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Ildefinito con il Decreto Ristori è compatibile con ilda 600a marzo 2020 con il Decreto Cura Italia, lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con un interpello dell’11 febbraio 2021, numero 104. Si è esaminata l’istanza di un libero professionista che hailda 600, quello concesso subito dallo Stato per aiutare le partite Iva colpite dal calo del fatturato. Il professionista in questione aveva rinunciato al primo, quello previsto dal Decreto Rilanco. Invece, a seguito del calo di fatturato e intervenute difficoltà economiche, ha inviato richiesta per il nuovo...

