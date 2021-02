Serie C, Potenza-Ternana posticipata: gara rinviata, il motivo (Di sabato 13 febbraio 2021) La partita valida per il campionato di Serie C tra Potenza e Ternana è stata posticipata. Il torneo entra sempre più nel vivo, la prossime gara saranno fondamentali per gli obiettivi di promozione diretta, playoff e playout. In particolar modo proprio la Ternana è lanciata verso il salto di categoria, i punti di vantaggio sul secondo posto occupato dal Bari sono già 14, dovrà mantenere in distacco e controllare l’enorme margine. Stagione difficile invece per il Potenza che rischia seriamente la Serie D. Serie C, Potenza-Ternana posticipata Nel frattempo è stata posticipata la partita tra Potenza e Ternana, la notizia è praticamente ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) La partita valida per il campionato diC traè stata. Il torneo entra sempre più nel vivo, la prossimesaranno fondamentali per gli obiettivi di promozione diretta, playoff e playout. In particolar modo proprio laè lanciata verso il salto di categoria, i punti di vantaggio sul secondo posto occupato dal Bari sono già 14, dovrà mantenere in distacco e controllare l’enorme margine. Stagione difficile invece per ilche rischia seriamente laD.C,Nel frattempo è statala partita tra, la notizia è praticamente ...

