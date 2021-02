Serie C, Gubbio: tifosi minacciano dirigenza, spuntano cinque croci (Di sabato 13 febbraio 2021) Clima tesissimo a Gubbio, dove la contestazione dei tifosi per la crisi di risultati della squadra e il silenzio stampa societario ha portato ad una escalation di gesti estremi da parte della tifoseria. Nelle ultime ore infatti sono comparse cinque croci che portano altrettanti nomi, che sono quelli del presidente Notari, del direttore generale Pannacci, del team manager Ramacci, del responsabile del settore giovanile Mariotti e dell’addetto stampa Francioni. Un gesto davvero deprecabile e che adesso è al vaglio delle forze dell’ordine visto che automaticamente è scattata la denuncia contro ignoti. Il Gubbio sta attraversando un difficile momento sul campo, con quattro punti di margine sulla zona playout, ma a far traboccare il vaso sarebbe stato il silenzio stampa imposto dal presidente Notari. ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Clima tesissimo a, dove la contestazione deiper la crisi di risultati della squadra e il silenzio stampa societario ha portato ad una escalation di gesti estremi da parte della tifoseria. Nelle ultime ore infatti sono comparseche portano altrettanti nomi, che sono quelli del presidente Notari, del direttore generale Pannacci, del team manager Ramacci, del responsabile del settore giovanile Mariotti e dell’addetto stampa Francioni. Un gesto davvero deprecabile e che adesso è al vaglio delle forze dell’ordine visto che automaticamente è scattata la denuncia contro ignoti. Ilsta attraversando un difficile momento sul campo, con quattro punti di margine sulla zona playout, ma a far traboccare il vaso sarebbe stato il silenzio stampa imposto dal presidente Notari. ...

