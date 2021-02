Serie C, campo impraticabile a causa della neve: rinviata anche Fermana-Perugia (Di sabato 13 febbraio 2021) Il maltempo si abbatte sul campionato di Serie C 2020/2021. Dopo il rinvio di Potenza-Ternana, infatti, anche il match dello stadio ‘Recchioni’ di Fermo tra Fermana e Perugia è stato rinviato a causa dell’impraticabilità del campo, completamente coperto dalla neve caduta nella notte. Nella città marchigiana in queste ultime ore non stava nevicando, ma non è stato possibile rimuovere la neve dal terreno di gioco e l’arbitro ha deciso per il rinvio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Il maltempo si abbatte sul campionato diC 2020/2021. Dopo il rinvio di Potenza-Ternana, infatti,il match dello stadio ‘Recchioni’ di Fermo traè stato rinviato adell’impraticabilità del, completamente coperto dallacaduta nella notte. Nella città marchigiana in queste ultime ore non stava nevicando, ma non è stato possibile rimuovere ladal terreno di gioco e l’arbitro ha deciso per il rinvio. SportFace.

