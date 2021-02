Serie B | l’Empoli pareggia a Ferrara Tanti i successi esterni

Leggi su itasportpress

(Di sabato 13 febbraio 2021) Si sono giocate questo pomeriggio inB le partite della 23.ma giornata. Big match acon l'Empoli capolista sul terreno della Spal in crisi. Alla fine salomonico pareggio che non premia nessuno delle due squadre. Bel colpo del Cittadella sul terreno del Pordenone ma anche del Lecce a Cremona e del Venezia a Pescara.Spal-Empoli 1-1Alla capolista Empolinon porta bene visto che non vince da ben 51 anni. I toscani hanno fatto registrare una superiorita’ nella prima frazione ma alla fine e’ 1-1 in casa Spal. Dopo uno squillo empolese con Stulac al 7? e quello della Spal al 24? con Paloschi che va in gol, ma la rete veniva annullata per fuorigioco,passa al 27? con un gran gol di Mancuso. I toscani potrebbero raddoppiare per due volte con La Mantia che pero’ spreca. Nella ripresa si assiste ad ...