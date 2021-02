Serie B, il Pescara esonera anche Breda: ecco Grassadonia (Di sabato 13 febbraio 2021) L’ultimo posto in Serie B ed il ko odierno casalingo contro il Venezia (2-0 il finale) ha decretato la fine del rapporto lavorativo tra Roberto Breda ed il Pescara Calcio: la squadra di Daniele Sebastiani, in crisi nerissima, si dovrebbe affidare a Gianluca Grassadonia. Secondo quanto riporta Il Centro, l’ex allenatore di Foggia e Catanzaro dovrebbe arrivare domani in città per firmare il contratto che lo legherà al club abruzzese. Obiettivo? Invertire un trend osceno che sta portando, quasi irreversibilmente, i biancazzurri verso la Serie C. Riuscirà il mister campano a portare una sterzata fondamentale per il futuro in cadetteria dell’attuale fanalino di coda del torneo? Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto qui L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) L’ultimo posto inB ed il ko odierno casalingo contro il Venezia (2-0 il finale) ha decretato la fine del rapporto lavorativo tra Robertoed ilCalcio: la squadra di Daniele Sebastiani, in crisi nerissima, si dovrebbe affidare a Gianluca. Secondo quanto riporta Il Centro, l’ex allenatore di Foggia e Catanzaro dovrebbe arrivare domani in città per firmare il contratto che lo legherà al club abruzzese. Obiettivo? Invertire un trend osceno che sta portando, quasi irreversibilmente, i biancazzurri verso laC. Riuscirà il mister campano a portare una sterzata fondamentale per il futuro in cadetteria dell’attuale fanalino di coda del torneo? Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto qui L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

manga_me : NOVITA'???? Bloodshot Nuova Serie 3 Variant 139 - Prezzo: €8.46 - TuttoRegia : #SerieB, i risultati delle prime gare della 23ª giornata e la nuova classifica - AiaCampobasso : ?? SERIE A CALCIO A 5 FEMMINILE ? LAZIO C5 - REAL STATTE ??? Domenica 14 febbraio ore 18 ??? Pala Gems (Roma) AR… - infoitsport : Pescara-Venezia, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - FootballtipsNG : Serie B, Pescara vs Venezia, RESULT: 0 - 2 -