Serie A, Napoli-Juventus: emergenza difensiva per Gattuso, coppia Morata-CR7 per Pirlo. Le probabili formazioni (Di sabato 13 febbraio 2021) Alle ore 18:00 andrà di scena la sfida tra Napoli e Juventus.Il big match di giornata è, inevitabilmente, quello del 'Diego Armando Maradona', snodo fondamentale per quel che riguarda il percorso stagionale di partenopei e bianconeri. Non essendosi giocata la partita d'andata - causa positività in casa azzurra del 4 ottobre scorso - questo incontro sarà solo l'atto secondo, visto il successo che ha consegnato alla Vecchia Signora la Supercoppa Italiana proprio a discapito della franchigia campana. Rino Gatuso si trova a dover gestire un momento complicato, con diverse perplessità sul suo futuro e su quello della squadra, sembrata negli ultimi mesi estremamente discontinua e colpita in negativo dai risultati non entusiasmanti. La compagine guidata da Andrea Pirlo, invece, sta inanellando una Serie di buone prestazioni ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) Alle ore 18:00 andrà di scena la sfida tra.Il big match di giornata è, inevitabilmente, quello del 'Diego Armando Maradona', snodo fondamentale per quel che riguarda il percorso stagionale di partenopei e bianconeri. Non essendosi giocata la partita d'andata - causa positività in casa azzurra del 4 ottobre scorso - questo incontro sarà solo l'atto secondo, visto il successo che ha consegnato alla Vecchia Signora la Supercoppa Italiana proprio a discapito della franchigia campana. Rino Gatuso si trova a dover gestire un momento complicato, con diverse perplessità sul suo futuro e su quello della squadra, sembrata negli ultimi mesi estremamente discontinua e colpita in negativo dai risultati non entusiasmanti. La compagine guidata da Andrea, invece, sta inanellando unadi buone prestazioni ...

