Serie A: Napoli - Juventus 1 - 0, Insigne rilancia gli azzurri (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel terzo anticipo della 22a giornata di Serie A, il Napoli batte 1 - 0 la Juventus, frena la rincorsa scudetto di Pirlo e si porta momentaneamente al quarto posto. Al San Paolo, gli azzurri senza 7 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel terzo anticipo della 22a giornata diA, ilbatte 1 - 0 la, frena la rincorsa scudetto di Pirlo e si porta momentaneamente al quarto posto. Al San Paolo, glisenza 7 ...

juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - Gazzetta_it : #amarcord #NapoliJuventus quando i terroni batterono i polentoni: il debutto da favola dello Stadio del Sole… - OptaPaolo : 2 - Il Napoli ha vinto due partite di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2011, quando arrivò… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Insigne 'Anche in 10 abbiamo lottato compatti. Il gol? Per mia moglie' #SanValentino #NapoliJuventus - torreon : #META Napoli derrota a Juventus en Serie A con gol de Lorenzo Insigne -