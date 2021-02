Serie A, il Milan perde a La Spezia. Il Napoli batte la Juve. Reti bianche tra Torino e Genoa (Di domenica 14 febbraio 2021) Serie A, i risultati di sabato 13 febbraio. A sorpresa il Milan perde contro lo Spezia. Juve sconfitta dal Napoli. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 13 febbraio. Seconda sconfitta in campionato per il Milan che perde 2-0 in casa dello Spezia. Sconfitta anche per la Juventus contro il Napoli. Pari tra Torino e Genoa. Serie A, i risultati di sabato 13 febbraio Di seguito i risultati di Serie A di sabato 13 febbraio, sfide valide per la ventiduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Torino-Genoa ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021)A, i risultati di sabato 13 febbraio. A sorpresa ilcontro losconfitta dal. ROMA –A, i risultati di sabato 13 febbraio. Seconda sconfitta in campionato per ilche2-0 in casa dello. Sconfitta anche per lantus contro il. Pari traA, i risultati di sabato 13 febbraio Di seguito i risultati diA di sabato 13 febbraio, sfide valide per la ventiduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)...

OptaPaolo : 0 - Era da agosto 2019 (contro l'Udinese) che il Milan non chiudeva una gara di Serie A senza tiri nello specchio.… - OptaPaolo : 1 - Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo non si affrontano in Serie A da Reggina-Milan, nell'aprile 2000 (20 anni, 297 gi… - OptaPaolo : 0 - Era da settembre 2019 (v Verona) che il #Milan non chiudeva un primo tempo in trasferta in Serie A senza tiri n… - CorSport : #Milan, #Pioli: 'E' la prima sconfitta giusta. Sapremo rialzarci' ?? - MarcoReNer_azz : Qualcuno sa dirmi quando Juve e Milan hanno perso contemporaneamente in serie A? È passato molto tempo oppure è rec… -