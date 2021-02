Serie A, Cagliari-Atalanta: probabili formazioni, diretta tv e le ultime (Di sabato 13 febbraio 2021) Il programma della 22a giornata di Serie A ci regalerà una sfida interessante e soprattutto molto importante come quella tra Cagliari e Atalanta. I sardi sono in piena crisi di risultati: la squadra di Di Francesco ha ottenuto un solo punto nelle ultime 8 partite. I rossoblu si trovano al terzultimo posto a quota 15 punti. Per l’ex tecnico della Roma la sfida contro l’Atalanta rappresenta una sorta di ultima spiaggia. I bergamaschi di Gasperini, invece, arrivano con grande entusiasmo per via della qualificazione alla finale di Coppa Italia ottenuta in settimana contro il Napoli. La squadra di Gasperini, però, non può sbagliare ancora in campionato contro le compagini di bassa classifica per cercare di restare aggrappata alla corsa per un posto in Champions League. Inoltre, il Cagliari ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Il programma della 22a giornata diA ci regalerà una sfida interessante e soprattutto molto importante come quella tra. I sardi sono in piena crisi di risultati: la squadra di Di Francesco ha ottenuto un solo punto nelle8 partite. I rossoblu si trovano al terzultimo posto a quota 15 punti. Per l’ex tecnico della Roma la sfida contro l’rappresenta una sorta di ultima spiaggia. I bergamaschi di Gasperini, invece, arrivano con grande entusiasmo per via della qualificazione alla finale di Coppa Italia ottenuta in settimana contro il Napoli. La squadra di Gasperini, però, non può sbagliare ancora in campionato contro le compagini di bassa classifica per cercare di restare aggrappata alla corsa per un posto in Champions League. Inoltre, il...

