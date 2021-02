Scuole chiuse | il Tribunale amministrativo riapre solo i servizi per l' infanzia

Tg3web : Cresce in tutta Italia l'allarme per la diffusione delle varianti del covid. A Bollate, nel Milanese, è emersa la p… - SkyTG24 : Maltempo, Burian porta neve e gelo su tutta l’Italia: scuole chiuse in alcune regioni - repubblica : ?? Meteo: neve, gelo e maltempo da Nord a Sud. Disagi sulle strade e scuole chiuse - BrunoCaputo7 : RT @AhiMaria1: @myrtamerlino Gente ammazzata, bruciata sequestrata negli ospizi e negli ospedali, bambini imbavagliati, scuole allo sfascio… - idkesse : RT @AhiMaria1: @myrtamerlino Gente ammazzata, bruciata sequestrata negli ospizi e negli ospedali, bambini imbavagliati, scuole allo sfascio… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse

Agenzia ANSA

... Agostino Miozzo è un sostenitore della didattica in classe, ma oggi in un'intervista al Giornale ha messo in chiaro: " Se l'evoluzione del contagio ci evidenzia rischi reali all'interno delle...Molti i Comuni che hanno deciso di tenere le. ORE 10.02 Il ghiaccio sulle strade sta causando disagi e qualche incidente in Piemonte, dove è tornata la neve anche in pianura e il ...Per la prima volta il tribunale amministrativo dà ragione a un sindaco sulla base dei dati dei contagi forniti dalla Regione: nella città vesuviana in 7 giorni una crescita di 5,5 volte maggiore rispe ...Previsioni meteo sabato 13 febbraio: la neve imbianca l'Abruzzo. Quasi tutta la regione interessata dai fiocchi bianchi in arrivo anche sulla costa.