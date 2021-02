Sci alpino, vittoria di Corinne Suter nella discesa mondiale (Di domenica 14 febbraio 2021) Sport invernali, risultati di sabato 13 febbraio. Giornata difficile per i colori azzurri. Nessuna medaglia tra sci e biathlon. ROMA – Sport invernali, i risultati di sabato 13 febbraio. Dopo le medaglie conquistate da Michela Moioli nello snowboardcross, l’Italia non è riuscita a raccogliere nessuna medaglia tra sci alpino e biathlon. Le speranze per muovere il medagliere a Cortina sono riposte su Dominik Paris, grande favorito per la discesa. Mondiali sci alpino, la discesa di Cortina a Corinne Suter Il mondiale di Cortina tra le donne parla ancora svizzero. Dopo la vittoria di Lara Gut nel Super G, la nazionale elvetica è riuscita a ripetersi con Corinne Suter. discesa dominata dall’atleta ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021) Sport invernali, risultati di sabato 13 febbraio. Giornata difficile per i colori azzurri. Nessuna medaglia tra sci e biathlon. ROMA – Sport invernali, i risultati di sabato 13 febbraio. Dopo le medaglie conquistate da Michela Moioli nello snowboardcross, l’Italia non è riuscita a raccogliere nessuna medaglia tra scie biathlon. Le speranze per muovere il medagliere a Cortina sono riposte su Dominik Paris, grande favorito per la. Mondiali sci, ladi Cortina aIldi Cortina tra le donne parla ancora svizzero. Dopo ladi Lara Gut nel Super G, la nazionale elvetica è riuscita a ripetersi condominata dall’atleta ...

