Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara Mondiali 14 febbraio. Orari, tv, streaming (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo le delusioni dei giorni scorsi con il primo podio dell'Italia che non è ancora arrivato, i Mondiali di sci alpino, che sono stati aperti ufficialmente domenica scorsa in Italia, a Cortina, vedranno andare in scena domani la discesa libera maschile. Saranno 42 gli atleti iscritti, dei quali quattro italiani. Domani, domenica 14 febbraio, la partenza è fissata alle ore 11.00. Per l'Italia saranno in gara quattro ragazzi: Dominik Paris col 3, Christof Innerhofer col 15, Matteo Marsaglia col 24 e Florian Schieder col 28. Saranno 17 nel complesso i Paesi rappresentati. Tutte le gare dei Mondiali di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile ...

