Sci alpino | Cortina 2021 | Lara Gut cerca il bis in discesa | ma sono tante a sognare E l’Italia…

E' il weekend forse più atteso, quello del doppio appuntamento con la discesa, femminile e maschile. Intanto oggi dalle 11 (diretta RaiSport ed Eurosport) andrà in scena la terza gara del Mondiale di sci alpino a Cortina 2011, seconda per le donne, l'attesa libera sulla Olympia delle Tofane. Ieri le due prove cronometrare hanno confermato Lara Gut, già oro in superG, come principale favorita su una pista dove ha già vinto in Coppa del Mondo (nel 2017, in libera), rilanciato le ambizioni dell'Austria e, a livello individuale, di Weidle (Germania) e Stuhec (Slovenia), cioè la bi-iridata uscente in carica. Ciononostante, non è semplice trovare una favorita per la gara odierna, perché la rosa dei nomi è ampia: Tippler, Siebenhofer e Puchner sono della partita, così come Gisin e Corinne ...

